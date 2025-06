Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 89 Viktor O. vermisst

Fulda (ots)

Hünfeld. Die Polizei sucht nach Viktor O. aus Hünfeld. Der Mann wird seit Mittwochmorgen (25.06.), gegen 10.15 Uhr, vermisst. Er wurde zuvor letztmalig in der Straße "Niedertor" gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und Suche nach ihm in seinem persönlichen Umfeld sowie an möglichen Anlaufstellen in der Stadt Hünfeld führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Der Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er kann wie folgt beschrieben werden: Er ist 89 Jahre alt, circa 175 cm groß, normaler Statur, hat eine Glatze und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Herr O. ist bekleidet mit: Dunklem kariertem Hemd, Faltenhose mit Hosenträgern, Kappe. Möglicherweise führt er einen Rollator mit sich. Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mannes geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

