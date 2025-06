Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Brand eines Traktors

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Baustelle

Freiensteinau. In der Zeit von Dienstag (17.06) bis Dienstag (24.06.) betraten Unbekannte auf nicht bekannte Art und Weise das umfriedete Grundstück einer Baustelle an der K98 zwischen den Ortsteilen Ober-Moos und Salz. Dort entwendeten sie eine angekettete Kiste in der Baumaterialien im Wert von rund 1.000 Euro gelagert waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand eines Traktors

Grebenhain. Eine aufmerksame Zeugin informierte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (25.06.), gegen 4.30 Uhr, die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises über den Brand eines Traktors auf einem Acker im Bereich der Bahnhofstraße. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Grebenhain und den umliegenden Ortschaften konnte das Feuer gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

