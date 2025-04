POL-DA: Mörfelden-Walldorf: "Fahrraddieben keine Chance geben - Fahrradcodierung/Anmeldung erforderlich

Bad König (ots) - In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (20./21.04.), im Zeitraum von 00:30 - 01:00 Uhr, ereigneten sich in Bad König in der Dekan-Groh-Straße mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Der oder die unbekannten Täter zerstachen mit einem spitzen Gegenstand die Reifen von mindestens vier Fahrzeugen. Eines der beschädigten Autos stand in ...

mehr