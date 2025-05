POL-EL: Haren - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Nordhorn (ots) - Am Montagabend kam es in der Gerdastraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Renault Zoe, sodass die komplette Fahrerseite eingedrückt wurde und verursachte erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. ...

