Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines leerstehenden Wohnhauses mit angrenzender Scheune

Vogelsbergkreis (ots)

Schellnhausen. Am Donnerstag (26.06), gegen 02.00 Uhr, wurde der Brand einer Scheune in dem Feldataler Ortsteil Schellnhausen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr- sowie Polizeikräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand und ein Übergriff der Flammen auf das unmittelbar angrenzende, leerstehende Wohnhaus konnte nicht mehr verhindert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte unterbunden werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden zwischen 200.000 und 250.000 Euro. Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen, die derzeit andauern.

Im Einsatz waren circa 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr Feldatal und aller umliegenden Feuerwehren, die mit mehreren Tanklöschfahrzeugen unterstützten. Zudem stand ein Rettungswagen für die Dauer des Einsatzes in Bereitschaft.

