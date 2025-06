Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

53-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Ein 53-jähriger VW-Fahrer aus Kalbach wurde bei einem Alleinunfall am Mittwoch (25.06.) leicht verletzt. Der Mann war gegen 16.50 Uhr von Oberkalbach kommend in Richtung Mittelkalbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 53-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Geparkter Pkw beschädigt

Neuenstein. Am Sonntag (22.06.), zwischen 14 und 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den in der Straße "Rosenrain" ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy eines Mannes aus Neuenstein und entfernte sich anschließend unerlaubt. Am Fahrzeug wurden Kratzer und Dellen am Kotflügel sowie an der Fahrertür festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (25.06.), gegen 20 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer und ein 53-jähriger VW-Passat-Fahrer die Bahnhofstraße und beabsichtigten nach links in die Reichsstraße abzubiegen. Der Fahrer des Sprinters befuhr den linken, der VW Passat den rechten von zwei Fahrstreifen. Während des Abbiegens wechselte der 56-Jährige seine Fahrspur, wobei es zum Zusammenstoß mit dem VW-Fahrer kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Mittwoch (25.06.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Gartenstraße aus Richtung des Friedhofes kommend. Im Kreuzungsbereich Gartenstraße / "Am Kalkofen" kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes Vito einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Straße "Am Kalkofen" befuhr. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 6.900 Euro.

Polizeistation Lauterbach

