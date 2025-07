Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Uchte (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 02.07.20205 um 15:09 Uhr ereignete sich in Uchte an einer Fahrbahnverengung in der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Rahden hielt mit ihrem Mercedes vor der Fahrbahnverengung, um einen entgegenkommenden PKW durchzulassen. Dieser fährt beim Vorbeifahren an ihrem Auto gegen den Außenspiegel, beschädigte den Spiegel dadurch und entfernte sich anschließend. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761-90200 zu melden.

