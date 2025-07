Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Flächenbrand

Brand einer Rundballenpresse

Auhagen (ots)

Cho/ Am 02.07.2025, gegen 13:30 Uhr, gerät auf einem Feld in der Nähe des "Dreiländerecks" in Auhagen eine Rundballenpresse während der Erntearbeiten in Brand. Die hierdurch entstandene Rauchwolke konnte aus einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern wahrgenommen werden, weshalb es zu mehreren Anrufen bei Polizei und Feuerwehr gekommen ist. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Bei fast 40 Grad Außentemperatur ist auch eine Selbstentzündung nicht ausgeschlossen. Durch den Brand der Arbeitsmaschine wurde ein Flächenbrand von geschätzt 10.000 qm Feld ausgelöst. Die Feuerwehren aus Auhagen, Sachsenhagen und Hagenburg konnten den Brand nach ca. zwei Stunden löschen und somit eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Felder verhindern. Durch die Polizei wurde die Kreisstraße 40 zu der Zeit voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro beziffert.

Durch die Polizei wird die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und der Polizei ausdrücklich gelobt.

