Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Linienbus

Bad Nenndorf (ots)

(Kun) Am 01.07.20205 um 18:27 Uhr kam es in Bad Nenndorf auf der Stadthagener Straße Kreuzung "Drei Steine" zu einem Auffahrunfall. Ein 42-Jähriger aus Bad Nenndorf musste verkehrsbedingt halten. Dieses übersah ein 54-jähriger Fahrer eines Linienbusses und fuhr auf dem haltenden BMW des Bad Nenndorfers auf. Eine Mitfahrerin im Linienbus wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am PKW und dem Linienbus entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 27.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell