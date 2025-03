Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 60-jährige Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 16.15 Uhr fuhr die 61-jährige Fahrerin eines Hyundai i20 auf der Wietmarscher Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte nach rechts in den Döppersweg abzubiegen. Dabei übersah sie die 60-jährige Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen kam. Infolgedessen wurde die 60-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell