POL-EL: Aschendorf - Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 5. März 21.10 Uhr und 6.März 6.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle an der Josefstraße. Anschließend entwendeten sie diverse Waren und flüchteten mit ihrem Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu ...

