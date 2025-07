Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Termine "Coffee with a cop"

Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) "Coffee with a cop" - aus dem Englischen frei übersetzt bedeutet dies in etwa "Kaffee mit der Polizei". Unter diesem Motto bietet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg allen Bürgerinnen und Bürgern in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg auch dieses Jahr wieder dieses Format an. Zu den jeweiligen Wochenmärkten in den größeren Städten werden Daniel Jahn und Henri Slaar aus dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg allen Interessierten einen kostenfreien Kaffee oder auch Tee anbieten, um dabei ein zwangloses und lockeres Gespräch führen zu können. Natürlich ist das Heißgetränk keine Voraussetzung für die Kontaktaufnahme, kann aber im Zweifel eine erste gemeinsame Basis für einen Dialog sein. Auf Wunsch bietet die Polizei ein breites Spektrum an Inhalten: Vom Einbruchsschutz zum Enkeltrick, von Nachbarschaftsstreitigkeiten zur Nachwuchswerbung - oder eben nur ein Plausch über die täglichen Sachverhalte, die alle Menschen beschäftigen.

Seien Sie bereit und neugierig, wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch und ein Kennenlernen. Sie treffen uns an dem großen mitgeführten Polizei-Anhänger, der auf Ihrem Wochenmarkt erkennbar sein wird.

Die jeweiligen Stationen bzw. Termine sind wie folgt:

Wochenmarkt Stolzenau: 08.07.2025 Wochenmarkt Rinteln: 12.07.2025 Wochenmarkt Bad Nenndorf: 17.07.2025 Wochenmarkt Bückeburg: 18.07.2025 Wochenmarkt Stadthagen: 19.07.2025 Wochenmarkt Nienburg: 23.07.2025 Wochenmarkt Hoya: 24.07.2025

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell