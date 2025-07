Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Rinteln (ots)

(Kun) Im Ortsteil Friedrichshöhe in Rinteln kam es am auf der Alte Kasseler Straße am 01.07.25 um 17:16 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Rinteln übersah einen verkehrsbedingt haltenden 35-Jährigen aus dem Extertal und fuhr auf dessen Seat auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf einen davor stehenden Motorroller einer 53-jährigen aus Rinteln geschoben. Der Mann aus dem Extertal und die Frau aus Rinteln wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

