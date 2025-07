Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallbeteiligter verletzt

Hoya (ots)

(Kun) Am 01.07.2025 um 11:26 Uhr ereignete sich in Hoya auf der Straße Auf dem Kuhkamp Höhe Hausnummer 26 ein Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger PKW-Fahrer aus Hassel wollte von dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes in die Straße Auf dem Kuhkamp einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 26-jährigen PKW-Fahrer aus Hoya, der seinerseits auf den Parkplatz einbiegen wollte. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer aus Hoya leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

