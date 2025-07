Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Teilumzug der Polizei Rinteln

Rinteln (ots)

(Thi) Ab dem 07.07.25 ist das Polizeikommissariat Rinteln an zwei Standorten in der Stadt zu finden: Neben dem bekannten Standort im Hasphurtweg 3 kommt als weiterer das Gebäude des Katasteramtes Rinteln (Breite Straße 17) hinzu.

Für Bürgerinnen und Bürger gilt, dass die Wache weiterhin rund um die Uhr im Hasphurtweg zu finden ist und Anliegen persönlich dort geklärt werden können.

Vereinbarte Termine bei Mitarbeitenden des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wie z.B. Vernehmungen, werden ab sofort grundsätzlich im Gebäude des Katasteramtes in der Breiten Straße erfolgen, dies wird in den entsprechenden Vorladungen auch so unter Nennung der Adresse mitgeteilt.

Die telefonische Erreichbarkeit 05751/9646-0 bleibt unverändert bestehen.

