POL-NI: Unfall mit Leichtverletzten

Bückeburg (ots) - (Kun) In der Nacht vom Montag, den 30.06.2025 18:00 Uhr auf Dienstag, 01.07.2025 08:00 Uhr hat eine unbekannte Täterschaft versucht auf dem Friedhof an der Scheier Straße in Bückeburg eine Kupferabdeckung am Eingangsbereich der Friedhofskapelle zu entwendet. Das Abmontieren der Kupferabdeckung misslang. Hierbei entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Summe. Die Polizei Bückeburg bittet ...

