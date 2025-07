Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(Kun) Die Polizei Bad Nenndorf sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, den 30.06.2025 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in Bad Nenndorf in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 16 ereignet hat. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten BMW eines 25 -Jährigen aus Obernkirchen beschädigt. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an mit sachdienlichen Angaben an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell