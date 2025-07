Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: LKW übersieht Radfahrer

Nienburg (ots)

(Kun) Am 30.06.2026 gegen 18:30 Uhr ereignete sich in Nienburg am Südringkreisel ein Unfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Der 48 -jährige LKW-Fahrer aus Bramsche übersah beim Einbiegen in den Kreisel einen 20-jährigen Radfahrer aus Nienburg, der sich auf dem dortigen Fahrradweg befand. Der junge Mann geriet mit seinem Fahrrad unter den LKW und wurde ca. 5 m mitgeschleift. Hierbei verletzte er sich leicht und konnte selbstständig unter dem LKW hervorkommen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Totalschaden.

