Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Wasserwerker bringt Seniorin (82) um ihren Schmuck - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Wieder hat ein falscher Wasserwerker eine Seniorin um ihren Schmuck gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 26. Mai, an der Steubenstraße/Altenbochumer Straße in Bochum.

Gegen 13.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 82-jährigen Bochumerin und gab sich als Wasserwerker aus. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen prüfen zu müssen, verschaffte sich der Trickbetrüger Zutritt in die Räumlichkeiten. Er lief in der Wohnung umher und betrat verschiedene Zimmer - anschließend flüchtete er aus dem Haus. Nach derzeitigem Stand entwendete er Schmuck.

So wird der Täter von Zeugen beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - 175 cm bis 180 cm groß - mittelblonde Haare - "europäisches Aussehen" - sprach akzentfrei Deutsch

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell