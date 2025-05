POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum: Mofafahrerin (62) wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt hat die Polizei am Samstagmorgen, 24. Mai, einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 25-jähriger Herner saß gegen 2.55 Uhr im Außenbereich einer Pizzeria an der Kortumstraße 20, als nach Zeugenaussagen ein Mann an seinen Tisch kam, einen Streit provozierte und den Herner mit einem Messer bedrohte. ...

