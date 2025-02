Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant

Weimar (ots)

Am 15.02.2025 wird kurz nach neun Uhr durch eine Postbotin von ihrer morgendlichen Runde mitgeteilt, dass das Fenster eines Restaurants in der Schillerstraße aufgebrochen wurde. Eine Nachschau durch Beamte der Polizei bestätigte diese Vermutung. Durch den Täter wurden im Inneren des Lokals augenscheinliche sämtliche Räume durchsucht. Nachdem sich der Täter an einem aufgefundenen Leberwurstaufstrich gestärkt hatte, wurde dieser in der Handkasse des Lokals fündig und entwendet das enthaltene Wechselgeld. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0041314/2025) an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden (E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de | Tel.: 03643 882 0).

