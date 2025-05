Polizei Bochum

POL-BO: Erst versuchte er einen Kiosk zu überfallen, dann brach er in einen Pkw ein: Polizei nimmt Tatverdächtigen (22) vorläufig fest

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Raub und einem Diebstahlsdelikt aus Kraftfahrzeugen am Freitagvormittag, 23. Mai, in Bochum-Querenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen (22) vorläufig festgenommen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Kiosk an der Querenburger Höhe 226. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte der Täter einen Angestellten (26, aus Herne) und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Angestellte der Forderung nicht nachkam, flüchtete der Täter ohne Beute. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kurze Zeit später, gegen 11.20 Uhr, verschaffte sich ein Mann unberechtigt Zugang in ein geparktes Auto in Höhe des Hustadtrings 63. Passanten wählten den Notruf der Polizei. Laut Zeugenangaben manipulierte er so lange an dem Fahrzeug bis es ihm gelang, die Fahrertür zu öffnen. Nach derzeitigem Stand entwendete er jedoch nichts. Anschließend flüchtete er und stieg in einen Bus der Linie 339.

In Höhe des Hustadtrings 151 hielten Zivilbeamte der Bochumer Polizei den Bus an und nahmen den Tatverdächtigen, einen 22-jährigen Bochumer, noch im Bus vorläufig fest.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gilt es als wahrscheinlich, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell