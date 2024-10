Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung

Rodalben L 482 (ots)

Ein 38-jähriger PKW Fahrer befuhr am Montag, den 21.10.2024, gegen 07:40 Uhr mit seinem PKW die L 482, sog. Bärenhalde von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Rodalben. Vor der letzten Kurve, vor dem Ortseingang Rodalben kam ihm ein weißer Fiat Kastenwagen entgegen. Dieser fuhr so weit auf der Fahrspur des Anzeigenerstatters, dass dieser stark bremsen und nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der weißen Fiat Kastenwagen ohne Aufschrift hatte Pirmasenser Kennzeichen. Näheres zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer ist nicht bekannt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

