POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Schusswaffengebrauch in Bochum-Gerthe

Bochum (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 22. Mai, auf Freitag, 23. Mai, ist es zu einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Bochumer Innenstadt gekommen. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen (18) fest. Gegen 0.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt in den Laden an der Bongardstraße 42 - ...

