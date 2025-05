Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer Modegeschäft: Polizei nimmt einen Tatverdächtigen (18) auf "fast frischer Tat" fest

Bochum (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22. Mai, auf Freitag, 23. Mai, ist es zu einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Bochumer Innenstadt gekommen. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen (18) fest.

Gegen 0.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt in den Laden an der Bongardstraße 42 - und löste den Einbruchalarm aus. Der Täter flüchtete zunächst unerkannt. Während Kriminalbeamte kurz darauf den Tatort aufnahmen, spazierte ein Mann an ihnen vorbei, der ein "nigelnagelneues" Poloshirt trug. Das Oberteil wies auffällige Falten auf, wie es Kleidung tut, die soeben aus der Auslage entnommen wurde.

Die Polizisten kontrollierten den Mann, einen 18-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Auf Nachfrage gab der 18-Jährige zunächst an, dass er das Shirt soeben von einem Unbekannten gekauft habe. Im weiteren Verlauf erzählte er, dass ihm "ein Mann geklaute Kleidung in die Hand gedrückt habe und verschwunden sei". Letztendlich gab er die Tat zu und führte die Beamten zu einem nahegelegenen Gebüsch, wo sie weitere zuvor entwendete Kleidungsstücke fanden.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell