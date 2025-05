Polizei Bochum

POL-BO: Neuer Bezirksdienstbeamte in Langendreer: "Ansprechbar sein, Sicherheitsgefühl stärken"

Bochum (ots)

Ein neuer Bezirksdienstbeamter stellt sich vor: Polizeihauptkommissar Thorsten Landsiedel (51) hat kürzlich seinen Dienst in Langendreer und Werne angetreten - er will für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar sein.

Seit mittlerweile 33 Jahren arbeitet der 51-Jährige im Polizeidienst. Nach seiner Ausbildung hat Thorsten Landsiedel zunächst fünf Jahre bei der Bereitschaftspolizei gearbeitet, anschließend wechselte er zum Streifendienst in der Wache Bochum-Langendreer - und blieb der Dienststelle ein Vierteljahrhundert treu. Im März 2025 kam der Polizeihauptkommissar dann zum hiesigen Bezirksdienst, wo er seitdem zuständig für den Bereich Langendreer/Werne ist.

Dort ist er regelmäßig präsent, wenn er zu Fuß in seinem Bezirk unterwegs ist, oder in Bus und Bahn nach dem Rechten sieht. Bürgerinnen und Bürger können - und sollen - mit ihren Anliegen jederzeit auf ihn zukommen, sagt der 51-Jährige: "Ich bin sicht- und ansprechbar für jeden, das ist mir wichtig." Nach so vielen Jahren im Streifendienst freut sich Thorsten Landsiedel darüber, dass er sich jetzt mehr Zeit für die Menschen nehmen kann.

Bezirkdienstbeamtinnen und -beamte sind vielen bis heute als "Schutzmann an der Ecke" bekannt. Sie versehen ihren Dienst vor allem auf der Straße in ihrem "Revier" und steigern durch ihre Präsenz aktiv das Sicherheitsgefühl im direkten Wohnumfeld der Bürgerinnen und Bürger. Zudem halten sie engen Kontakt mit den Schulen und den Geschäftsleuten in ihrem Bereich.

Seine bisherigen Erfahrungen als Bezirksdienstbeamter sind sehr gut, sagt Landsiedel: "Ich habe bisher fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Mein Eindruck ist, dass man sich mehrheitlich freut, die Polizei vor Ort zu sehen."

Der Bezirksdienst in Bochum ist am besten per E-Mail zu erreichen: pibo.bd.bochum@polizei.nrw.de. Telefonisch erreichbar ist der Bezirksdienst unter der zentralen Rufnummer 0234 909-0.

