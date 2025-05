POL-BO: Trickbetrug in Herne - Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Bochum (ots) - In Bochum-Gerthe kam es am Mittwochabend, 21. Mai, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 15-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Stand war ein 15-jähriger Bochumer in Begleitung seiner Freunde gegen 20.45 Uhr auf der Straße "An der Salzstraße" unterwegs und wollte diese im Kreuzungsbereich zur ...

