POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autos in Wildeshausen beschädigt +++ Hohe Schäden

Unbekannte haben in Wildeshausen Autos beschädigt und so hohe Schäden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 17. Mai 2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 18. Mai 2025, 08:00 Uhr, wurde ein in der Straße "Am Pestruper Moor" abgestellter Dacia Duster in der Farbe weiß beschädigt. Anhand der Spuren musste davon ausgegangen werden, dass die Verursacher über das Auto gegangen bzw. auf dem Auto herumgesprungen sind. Die Windschutzscheibe war gänzlich zerstört. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 5.000 Euro beziffert.

Ein Oldtimer ist am Dienstag, 20. März 2025, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, auf einem ehemaligen Parkplatz einer Gaststätte in der Goldenstedter Straße beschädigt worden. Am VW Käfer in der Farbe orange haben Unbekannte die Scheibe der Fahrertür zerstört.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.

