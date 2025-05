POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall beim Auffahren auf die Landesstraße 191 (24.05.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Ein Kind ist bei einem Unfall in der Lessingstraße am Freitagabend mit einem Auto zusammengeprallt und verletzt worden. Ein 8-jähriges Kind überquerte gegen 17.45 Uhr auf seinem Fahrrad unachtsam die Lessingstraße und kollidierte mit dem Opel Astra einer 30-jährigen Frau. Bei dem Aufprall verletzte sich der Junge am Arm, woraufhin ein ...

