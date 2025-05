Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin prallt gegen plötzlich geöffnete Autotür (23.05.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall im Buhlenweg am Freitagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer parkte sein Auto am Straßenrand und öffnete anschließend, ohne sich umzuschauen, die Fahrertür. Eine in Richtung Fürstenbergstraße auf einem Pedelec fahrende, 32 Jahre alte Frau konnte der plötzlich geöffneten Tür nicht mehr ausweichen, prallte gegen diese und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt werden konnten. Am Auto und am Pedelec entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 1.000 Euro.

