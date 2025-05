Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (23.05.2025)

VS-Villingen - K 5709 (ots)

Am Freitag hat gegen 19:30 Uhr ein 21-Jähriger auf der Kreisstraße 5709 beim Überholen einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Der junge Mann und der 31-jährige Radler waren auf Höhe der Ortschaft Nordstetten in Richtung Villingen unterwegs. Trotz Gegenverkehrs überholte der Peugeot-Fahrer den Zweiradfahrer und stieß dabei mit ihm zusammen. Durch den Aufprall schleuderte er in den Grünstreifen und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

