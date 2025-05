Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N.

Lkr. Rottweil) - 59-Jähriger nach Bärlauchfest in Aistaig verletzt aufgefunden - Polizei ermittelt (24.05.2025)

Oberndorf, Aistaig (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann verletzt in der Suppengasse aufgefunden und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Zunächst ging man von einem Sturzgeschehen aus, da der Mann keine Angaben zur Ursache seiner Verletzungen machen konnte.

Am Nachmittag des 24.05.2025 bat der 59-Jährige das Klinikpersonal, die Polizei zu verständigen. Er gab an, sich wieder bruchstückhaft an den Vorfall erinnern zu können und vermutete, dass seine Verletzungen durch Fremdeinwirkung entstanden seien.

Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 / 81010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell