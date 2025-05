Oberndorf, Aistaig (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann verletzt in der Suppengasse aufgefunden und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Zunächst ging man von einem Sturzgeschehen aus, da der Mann keine Angaben zur Ursache seiner Verletzungen machen ...

mehr