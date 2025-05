LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Freitag, den 16.05.2025 gegen 20:50 Uhr führten Beamte eine Verkehrskontrolle in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt durch. Dabei wurde ein Pkw Skoda angehalten. Wie sich herausstellte, war der 48-jährige Fahrer nicht mehr fahrtüchtig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille, was den Anfangsverdacht einer Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr ergab. In der Folge ...

