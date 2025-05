Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkenen Pkw-Fahrer gestoppt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, den 16.05.2025 gegen 20:50 Uhr führten Beamte eine Verkehrskontrolle in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt durch. Dabei wurde ein Pkw Skoda angehalten. Wie sich herausstellte, war der 48-jährige Fahrer nicht mehr fahrtüchtig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille, was den Anfangsverdacht einer Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr ergab. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Weiterhin wurde auch der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

