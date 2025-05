LPI-NDH: tödlicher Vrkeerhsunfall im Südharz

Bad Langensalza (ots) - In Bad Langensalza wurde an einem Gebäude des ehemaligen Landratsamtes in der Thamsbrücker Straße einer von drei Fahnenmasten entwendet. Dies wurde am 17.05.2025 gegen 09.20 Uhr bekannt. Eine Mitarbeiterin einer nun dort ansässigen Firma teilte dies der PI Unstrut-Hainich mit. Hierbei wurde der Mast durch einfaches Abmontieren entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 2000,00EUR. Der Tatzeitraum konnte zwischen den 11.05.2025, 15.00 Uhr ...

