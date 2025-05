LPI-NDH: Beschädigter Maschendrahtzaun nach Unfallflucht

Mühlhausen (ots) - Am 16.05.2025 gegen 19:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr des Petristeinwegs in Mühlhausen. Ein PKW-Fahrer fuhr von der Straße "Hinter der Harwand" in Richtung Blobach. Am Kreisverkehr beabsichtigte eine Fußgängerin an einem Fußgängerüberweg die Straße zu überqueren. Dies wird durch den PKW-Fahrer nicht erkannt, sodass es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger ...

mehr