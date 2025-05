Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit leichtverletzter Person

Mühlhausen (ots)

Am 16.05.2025 gegen 19:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr des Petristeinwegs in Mühlhausen. Ein PKW-Fahrer fuhr von der Straße "Hinter der Harwand" in Richtung Blobach. Am Kreisverkehr beabsichtigte eine Fußgängerin an einem Fußgängerüberweg die Straße zu überqueren. Dies wird durch den PKW-Fahrer nicht erkannt, sodass es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger kam. Die Fußgängerin wurde hierdurch leicht verletzt und begab sich zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Gegen den Fahrzeugführer wurde nach Prüfung der Fahrtauglichkeit ein Ermittlungsverfahren bezüglich einer Fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

