POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall auf Parkplatz einer Diskothek (25.05.2025)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, hat sich auf dem Parkplatz einer Diskothek in der May-Stromeyer-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 25-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza übersah den kreuzenden Mercedes-Benz eines 33 -jährigen Mannes. Bei der anschließenden Kollision verletze sich der 25-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, bei denen ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro geschätzt wird, mussten abgeschleppt werden.

