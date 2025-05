Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Kind prallt gegen Auto (23.05.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall in der Lessingstraße am Freitagabend mit einem Auto zusammengeprallt und verletzt worden. Ein 8-jähriges Kind überquerte gegen 17.45 Uhr auf seinem Fahrrad unachtsam die Lessingstraße und kollidierte mit dem Opel Astra einer 30-jährigen Frau. Bei dem Aufprall verletzte sich der Junge am Arm, woraufhin ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. An dem stark beschädigten Fahrrad und am Opel entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 1.200 Euro.

