POL-NI: Provokante laute Fahrweise

Rinteln (ots) - (Kun) Am 01.07.2025 gegen 03:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße /Bahnhofstraße in Rinteln ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Bückeburger verlor mit einem VW T-Roc vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Ampel. Die Ampel wurde dabei aus dem Fundament gerissen. Am beteiligten Auto entstand Sachschaden. Rückfragen ...

