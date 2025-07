Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall - Fahrer verstirbt alleinbeteiligt

Wietzen (ots)

(Kun) Am 30.06.2025, gegen 21:15 Uhr, fuhr ein 73- jähriger Wietzener mit seinem Audi Q5 aus bisher ungeklärter Ursache aus der Reherstraße über die Kreuzung der Bundesstraße 6 in Wietzen und stieß auf der gegenüberliegenden Straße Zum Herrenhassel an eine Hauswand. Trotz sofortiger eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Unklar ist, ob der Mann durch Folgen eines medizinischen Leidens oder durch den Unfall verstarb. Die Polizei Hoya ermittelt nun bezüglich der Unfallursache und des Versterbens des Mannes. An der Hauswand entstand und am PKW entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt 25.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell