ZOLL-DD: GER Westsachsen stellt 20 kg Methamphetamin, 1 kg Marihuana, 42.200 Euro, 1 KFZ, 1 Schreckschusspistole und mehrere gefälschte 100 Euro-Banknoten sicher, 1 mutmaßlicher Drogendealer wird festgenommen

GER Westsachsen stellt 20 kg Methamphetamin, 1 kg Marihuana, 42.200 Euro, 1 KFZ, 1 Schreckschusspistole und mehrere gefälschte 100 Euro-Banknoten sicher, 1 mutmaßlicher Drogendealer wird festgenommen

Dresden/ Leipzig/ Halle (ots)

Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden unter Federführung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Westsachsen, mit Unterstützung der Polizeidirektion Leipzig und der Polizeiinspektion Halle (Saale), in den Mittagsstunden des 03. Februar 2025 drei Wohnungen in Leipzig und zwei Wohnungen in Halle (Saale) durchsucht.

Im Rahmen dieser umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt 20 Kilogramm Methamphetamin, 1 Kilogramm Marihuana, 42.200 Euro Bargeld, 1 Kraftfahrzeug, 1 Schreckschusspistole, 2 als Taschenlampen getarnte Elektroschocker, 2 Teleskopschlagstöcke, 9 Mobiltelefone, hochwertige Uhren und diverser Schmuck sowie mehrere gefälschte 100 Euro-Banknoten aufgefunden und sichergestellt.

Der Jüngste der vier Tatverdächtigen (25, 26, 27 und 28 Jahre, darunter drei syrische Staatsangehörige) wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Ermittlungsrichter in Leipzig vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig und der GER Westsachsen dauern an.

Zusatzinformation:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Westsachsen wurde im Jahre 2010 als Zusammenschluss von Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamts Sachsen und des Zollfahndungsamts Dresden gegründet. Als Expertendienststelle führt die GER Westsachsen besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte im Großraum Leipzig.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Dresden, übermittelt durch news aktuell