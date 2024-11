Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: GER Thüringen stellt 316 Kilogramm Marihuana, eine Waffe sowie 172.000 Euro sicher und nimmt sechs mutmaßliche Drogendealer fest

Dresden; Halle/Leipzig (ots)

Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einfuhr aus Nordamerika und des bandenmäßigen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln (Marihuana) in nicht geringer Menge wurden unter Federführung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Thüringen in den Nachmittagsstunden des 15. November 2024 mehrere Wohnungen und Firmenräume in Leipzig, in Sachsen-Anhalt (Halle, Zörbig, Genthin sowie Sangerhausen-Wippra) und eine Lagerhalle in Petersberg OT Wallwitz (ebenfalls Sachsen-Anhalt) durchsucht.

Im Rahmen der umfangreichen und bis in die späten Abendstunden andauernden Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt 316 Kilogramm Marihuana, eine Pistole "Glock 19" mit 41 Schuß Munition, 172.000 Euro Bargeld, vier hochwertige Kraftfahrzeuge sowie zahlreiche elektronische Beweismittel sichergestellt.

Vier deutsche Beschuldigte (im Alter von 38, 47, 36 und 31 Jahre) sowie ein albanischer und ein serbischer Staatsangehöriger (27,51 Jahre) konnten festgenommen werden und befinden sich in Untersuchungshaft. Der Ermittlungskomplex richtet sich ingesamt gegen 11 Beschuldigte. An der Maßnahme waren ca. 200 Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Dresden, des Landeskriminalamtes Thüringen, des Zollfahndungsamtes Hannover, der Bundespolizei sowie der Landespolizeien Thüringen und Sachsen Anhalt beteiligt.

Ausgangspunkt war eine Sicherstellung von 60 kg Marihuana aus Kanada im Mai 2024, die für eine Person in Erfurt bestimmt war. Die weiterführenden Ermittlungen führten zu den Hintermännern im Großraum Halle/Leipzig.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Gera sowie der GER Thüringen dauern an.

Zusatzinformation:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Thüringen wurde am 1. Dezember 1992 als Zusammenschluss von Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamts Thüringen und des Zollfahndungsamts Dresden gegründet.

Ziel der GER Thüringen ist die Bekämpfung der thüringenweiten und grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität. Als Expertendienststelle führt die GER Thüringen besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

