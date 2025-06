Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Weser: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (Weser) (ots)

(Voß) Am Montagmorgen ist es in Nienburg im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in unmittelbarer Nähe zur dortigen BBS (Berufsbildende Schule) gekommen.

Der Fahrzeugführer eines schwarzen VW-Golf hat diesen gegen 09:00 Uhr auf dem, von der BBS genutzten Parkplatz (Rasenfläche hinter der Bushaltestelle Am Meerbachbogen) abgestellt. Als dieser gegen 10:20 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, konnte an diesem ein erheblicher Sachschaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange und des vorderen linken Radkastens festgestellt werden. Zusätzlich befand sich an dieser Stelle blauer Fremdlack.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

