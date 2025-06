POL-NI: Verkehrsunfall

Rodenberg (ots) - (Thi) Am Samstag den 28.06.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Bad Nenndorf gegen 23:25 Uhr einen Quad-Fahrer auf dem Dammweg in Rodenberg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige aus Rodenberg nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Alkoholtest ...

