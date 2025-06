POL-NI: Quad-Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Bad Nenndorf (ots) - (Kun) Bereits in der Nacht von Dienstag, den 17.06.2025 auf Mittwoch, den 18.06.2025 wurden zwischen 22:30 Uhr und 03:30 Uhr von zwei Ladensäulen für Elektroautos in der Bückethaler Straße 2 in Bad Nenndorf die Ladekabel entwendet. Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter 05723-74920 bei der Polizei Bad ...

