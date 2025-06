POL-NI: 21-Jähriger begeht mehrere Straftaten

Nienburg (ots) - (Kun) In Nienburg wurde ein schwarzer BMW 520d von einem Ausstellungsgelände eines Autohauses am Kräher Weg entwendet. Dieses wurde am 25.06.2025 festgestellt. Das Neufahrzeug sollte an diesem Tag vom neuen Inhaber abgeholt werden. Bei der Sichtung der Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass am 21.06.2025 um 18:05 Uhr eine unbekannte männliche Person das Außengelände des Autohauses betritt ...

