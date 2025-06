POL-NI: Einbruch im Spielzeugladen

Nienburg (ots) - (Kun) Am Mittwoch, den 25.06.2025 versuchten unbekannte Täter um 04:12 Uhr in eine Apotheke an der Langenstraße 1 in Nienburg einzubrechen. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab. An der Apotheke entstand ein Sachschaden von 3.000 EUR. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG Fax2mail: +49 ...

mehr