Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch in Apotheke

Nienburg (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 25.06.2025 versuchten unbekannte Täter um 04:12 Uhr in eine Apotheke an der Langenstraße 1 in Nienburg einzubrechen. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab. An der Apotheke entstand ein Sachschaden von 3.000 EUR.

